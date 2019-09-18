1 Ekim TBMM takvimi - 1 Ekim saat 15.00 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve çalışmaya başlayacak. 1 Ekim sonrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi takviminde Af, EYT taşeron 3600 ek gösterge kadına şiddet ve kıdem tazminatı görüşülecek. Peki, en son görüşmeler neler tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. 1 Ekim sonrasında özellikle EYT ve Af ana gündemde olsa da 3600 ek gösterge kadına yönelik şiddetin azaltılması konusunda çalışmalar yapılacak. Ayrıca taşeron firmalar ve nafaka gündemde olacak. Geçtiğimiz günlerde partiler EYT ve af konusunda bir araya gelmiş ve görüşme sağlamıştı. Bu bağlamda af, nafaka 3600 ek gösterge gibi önemli konularda 1 Ekim sonrasında meclisin ana gündem konuları arasında yer almayı sürdürecek.