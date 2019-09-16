Kredi faiz oranlarındaki indirimler hakkında Bankalardan ardı ardına gelen açıklamalar vatandaşları sevindiriyor. Son olarak Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara kredi faizleriyle ilgili müjdeyi verdi. Bu nedenle kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, konut, taşıt ve ihtiyaç banka faizleri ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.

Buna göre Halkbank, bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına indirdi. Öte yandan 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, diğer müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını da aylık yüzde 1,19'a düşürdü.

Halkbank, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnun olduklarını belirterek, müşterilerinin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.