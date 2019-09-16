TC İle SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı portalında bulunan "e-hizmetleri" sayesinde TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerinizi internet ortamından kolayca yapabilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı ile birlikte artık neredeyse tüm resmi işlemlerinizde olduğu gibi SGK sorgulamalarınızda da internet kolaylığından faydalanabiliyorsunuz. SGK İl Müdürlüklerine gitmek zorunda kalmadan, SGK hizmet dökümü ayrıntılarınızı gün içerisinde herhangi bir saatte e-Devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz.



TC İle SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR? TIKLA ÖĞREN!

TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilmeniz için öncelikle e-Devlet girişi yapmanız gerekiyor. 4A/4B/4C hizmet dökümü verilerinizin tüm ayrıntılarını görüntüleyebilmek ve çıktısını alabilmek için;

• E-Devlet Kapısı portalı resmi adresi "turkiye.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

• E-Devlet platformunda girişi için sağ üst kısımda bulunan "Giriş" seçeneğine tıklamalısınız.

• Açılan e-Devlet giriş ekranında TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi için en yaygın kullanılan giriş yöntemi "e-Devlet şifresi" seçeneğini kullanabilirsiniz(e-Devlet şifresini tüm PTT şubelerinden temin edebilirsiniz). Ayrıca diğer e-Devlet giriş seçenekleri "mobil imza", "T.C. kimlik kartı", "e-imza" ve "internet bankacılığı" ile de giriş yapabilirsiniz.

• E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğinden SGK hizmet listesine ulaşabilirsiniz. SGK hizmet listesindeki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" seçeneğine tıklayarak, sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz doğrudan ana sayfadaki arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak da uygulama sayfasına ulaşabilirsiniz ya da alt kısımda bulunan sıkça kullandığınız hizmet türlerinden oluşan "e-hizmetler kategorisi" kısmında "Sosyal Güvenlik ve Sigorta" seçeneğine tıklayarak, SGK hizmet listesinden uygulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasında ilave bir işlem yapmanıza ise gerek bulunmuyor. Üst kısımda kimlik bilgileriniz bulunurken, alt kısımda tüm sigorta kollarına ilişkin tescil ve hizmet dökümü bilgileri bulunmaktadır.

• Altta bulunan "4A Tescil Bilgileri", "4B Tescil Bilgileri", "4C Tescil Bilgileri" ve "Banka Sandığı Tescil Bilgileri" kısmından tescil bilgilerinizi görebilirsiniz. Ayrıca altta açılan SGK hizmet dökümü kısmından tüm hizmet dökümü ayrıntılarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet SGK Barkodlu SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Türkiye' de tüm resmi işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlamak ve kurumların iş yükü hafifleterek, işeyişi hızlandırmak amacı ile oluşturulan e-Devlet Kapısı portalı üzerinden artık belge alımı da gerçekleştirilebiliyor. Dolayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmetlerine ve işlemlerine ilişkin belge alımlarını da yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi yaptıysanız ve hizmet dökümüne resmi işlemlerde kullanmak üzere ihtiyacınıza varsa, e-Devlet üzerinden yasal geçerliliği bulunan bir çıktısını alabilirsiniz. E-Devlet Kapısı üzerinden yasal geçerliliği bulunan "Barkodlu" SGK hizmet dökümü belgesi almak için;

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranındaki şablonun sol üst köşesinde bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklamalısınız.

• Açılan sayfa içerisinde açılan dosyayı yazdırabilmek için öncelikle bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bunun için şablonun sağ üst kısmında bulunan "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklamalısınız. Bu şekilde bilgisayarınızdan yazıcı(printer) bağlantısı aracılığı ile yasal geçerliliği olacak şekilde çıktısını alabilirsiniz.

• Dilerseniz doğrudan evrakı vereceğiniz kurum ya da kişiye yönelik olarak e-posta gönderimi de yapabilirsiniz. Bunun için şablonun sağ üst kısmındaki "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklamalısınız.

Bu şekilde SGK tescil ve hizmet dökümü evrakının yasal geçerliliği olacak şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden temini gerçekleştirilebilir. E-Devlet Kapısı üzerinden alacağınız barkodlu SGK hizmet dökümü ve tescil evrakınızı bankalara yönelik kredi ve kredi kartı başvurularınızda, iş başvurularınızda gibi pek çok resmi işlemde kullanabilirsiniz.