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  • 16.09.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 16:16

KPSS şartsız , alımı başvuru şartları nedir? İşte !

tarafından KPSS şartsız ve alımı ilanları yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile açıklanan bu ilanlar vatandaşlar tarafından oldukça popüler. Bu bağlamda İŞKUR kamu kurumlarına ve özel kurumlara yüzlerce personel ve memur alımı gerçekleştirecek. 16 Eylül 2019 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamuya personel alımı için iki yeni ilan yayımlandı ve büro elemanı işe büro işçisi alımı yapılacağı ifade edildi. Başvurular mesai saatleri içerisinde siz en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya belirtilen link alanlarını tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak anında online olarak başvuruda yapabilirsiniz. İşte !

İŞKUR KPSS şartsız büro memuru ve danışma personeli alımı yapacak!

İŞKUR İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere 51 şehirde KPSS şartsız 525 büro memuru alımı yapılacağını bildirdi. Büro memuru alımı yapan kurumlar arasında Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü'de bulunmaktadır. Büro memuru alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan her bir ilan başvuru şartları farklı olmak üzere en az ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim şartı istenmektedir. Başvurular mesai sürelerinde İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya aşağıda bulunan linkler üzerinden mesai süresini beklemeden online olarak anında başvuru kaydınızı yapabilirsiniz. Peki memur alımı yapan kamu kurumları ve özel kurumlar hangi illerde alım yapıyor?

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