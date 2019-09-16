Geçtiğimiz süreçte evde bakım aylığı alan kişilerin sayısının 515 bin 749 olduğunu açıklanmıştı. Bu nedenle evde bakım maaşı alan yüz binlerce kişi evde bakım parası yatan illerini güncel listesini sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ