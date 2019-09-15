En düşük en uygun ihtiyaç ve taşıt kredi faizi kaç para? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ve Halkbank Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından harekete geçti. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını düşüren Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerine de ekstra avantajlar sağlayacağını açıkladı. Bir önceki faiz hamlesinde de Ziraat Bankası ve Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Bu bağlamda hafta başında Halkbank'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. Bankaların yeni faiz indirimlerinden sonra 60 ay vadeyle alınacak 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde ödenecek faiz 5 bin TL'ye yakın azalıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı...

15.09.2019 11:59 - Son Güncelleme: 15.09.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





