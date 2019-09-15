En düşük en uygun ihtiyaç ve taşıt kredi faizi kaç para? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?
Ziraat Bankası ve Vakıfbank ve Halkbank Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından harekete geçti. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını düşüren Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerine de ekstra avantajlar sağlayacağını açıkladı. Bir önceki faiz hamlesinde de Ziraat Bankası ve Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Bu bağlamda hafta başında Halkbank'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. Bankaların yeni faiz indirimlerinden sonra 60 ay vadeyle alınacak 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde ödenecek faiz 5 bin TL'ye yakın azalıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı...
Merkez Bankası'nın politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten 16.50'ye çekmesinin ardından bankalar da harekete geçti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, tüketici ve ticari kredilerde faizleri pazartesi gününden geçerli olacak şekilde indirdi. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... İşte en düşük en uygun ihtiyaç ve taşıt kredi faizi kaç para? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası faiz indirim kararı aldı. Kamu bankaları faiz indiriminde ihtiyaç kredisini tercih ederken, İş Bankası konut kredisi faizinde indirime gitti. İş Bankası yaptığı hamle ile en uygun konut kredisi veren özel banka pozisyonuna geçerken, kamu bankalarının ardından da ilk sırayı aldı. Özel bankaların hafta içerisinde daha fazla sorumluluk alarak tüm kredi türlerinde çeşitli indirimler yapması bekleniyor. Faizlerin düşmesiyle özellikle otomotiv ve inşaat sektörü hareketlendi. İşte güncel kredi faiz oranları ve son durum...
MERKEZ BANKASI'NDAN İKİ AYDA 750 BAZ PUAN İNDİRİM
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez faizlere sert bir darbe vurdu. Çetinkaya döneminde faiz indirimine yanaşmayan Merkez Bankası 2 ayda faizi yüzde 24'ten 16,50 seviyesine indirdi. Faiz indirimi piyasalara olumlu yansırken, enflasyon da gerilemeye başladı.
DOLAR TEZİ ÇÖKTÜ
Olası faiz indiriminde doların kontrolden çıkacağını ve spekülatif artışlar yaşanacağını iddia eden uzmanların tezi çöktü. 750 baz puanlık faiz indirimi doları tetiklemezken, döviz kurlarında sert düşüşler gözlendi. Enflasyonun gerilemesi, ihracatın artması, iç piyasanın rahatlaması faiz indiriminin olumlu etkileri olarak görülüyor.