SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda ek ödeme miktarları artacak. Net maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira içinde artış olacak. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına nazaran her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak meydana getirilen ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Peki emekli ek ödeme parası var mı? İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin ek ödeme ücreti...