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çift tazminat alır! Çalışan emekli ikinci tazminatı nasıl alır?

olduktan sonra çalışan kişilerin özlük hakları bakımından diğer çalışanlardan bir farkı yok. Dolayısıyla şartlar oluşursa tazminatlarını da alırlar. Peki emekli olduktan sonra çalışanların emekli maaşları kesilir mi? Çalışan emekli ikinci tazminatı nasıl alır? Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...



Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan çok fazla kişi bulunuyor. Tazminatını alarak emekli olan bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında, yeniden bu imkandan yararlanıp yararlanamayacakları geliyor. Çalışan emeklilerin yine tazminat imkanı bulunuyor. Bunun için şartlara dikkat etmek gerekiyor.

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