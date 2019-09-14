olduktan sonra çalışmaya başlayan çok fazla kişi bulunuyor. Tazminatını alarak emekli olan bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında, yeniden bu imkandan yararlanıp yararlanamayacakları geliyor. Çalışan emeklilerin yine tazminat imkanı bulunuyor. Bunun için şartlara dikkat etmek gerekiyor.