Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor! Önüne gelene kredi yok

Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yerli ve milli bir kredi derecelendirme şirketinin kurulacağını yazdı. Güngör bu şirketin kredi alımında aktif rol oynayacağını belirtirken, reyting kuruluşuna Türkiye'deki bankalar ve Borsa İstanbul ortak olacağını belirtti.

İşte Dilek Güngör'ün "Önüne gelene kredi yok" başlıklı yazısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de dile getirdiği yerli ve milli kredi derecelendirme şirketi ete kemiğe büründü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarıyla, ay sonuna kadar Türkiye, kredi derecelendirme şirketine kavuşacak. Şirkete, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar ve Borsa İstanbul ortak olacak. Bankaların yüzde 2.75, Borsa İstanbul'un ise yüzde 26 civarında ortak olması öngörülüyor.

ŞİRKETLERE NOT VERECEK

Yerli reyting firması, hem bankacılık hem de reel sektörü yakından ilgilendiriyor. Zira, kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'de finansal piyasalardan borçlanmak isteyen belli bir ciro büyüklüğü üzerindeki firmalara not verecek. Henüz ciro büyüklüğü kriteri netleşmedi. Ancak ilerleyen zamanlarda reyting şirketinin daha küçük ölçekli firmalara da not vereceği belirtiliyor. Böylece, artık her bankanın kredi verirken şirketlere uyguladığı farklı derecelendirme kriterlerine uluslararası standart getirilmiş olacak. Kimse kafasına göre kredi veremeyecek. Riskler objektif ve bağımsız olarak değerlendirilmiş olacak. Bankacılık sistemi daha sağlıklı hale gelecek. Ayrıca, bankalar üzerindeki 'siyasi iktidar etkisiyle kredi' algısı bitecek, 'batık kredi' riski azalacak. Her finans kuruluşu, reyting şirketinin vereceği notlara göre kredi değerlendirmesini yapacak. Örneğin, notu 'A' olan şirketlere bankalar daha düşük faiz oranları uygulayabilecek. Reyting şirketi, orta ve uzun vadeli tahviller, öncelikli borçlar ve finansman bonosu gibi finansal ürünlere de not verecek.

BDDK VE MB'DEN DE ADIM GELEBİLİR

Kredi derecelendirme notları, bankaların, merkezi yönetim, kurumsal krediler portföylerine ilişkin sermaye yeterliliği hesaplanmasında da kullanılacak. Bu, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da elini rahatlatacak. İki kurumun da bankalarla ilgili yapacağı zorunlu karşılık oranları gibi düzenlemelerde bu verilerden yararlanabileceği belirtiliyor.



JCR EURASİA İLE ORTAKLIK GÜNDEMDE

Japonya'da kurulan uluslararası niteliğe sahip JCR Japonya'nın iştiraki JCR Eurasia'nın Türkiye'deki çoğunluk hisselerinin satın alınması için de görüşmeler yapıldı. Bu hafta nihayetlenecek. Türkiye, uluslararası kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş, ABD SEC tarafından tanınan, ESMA'nın (European Securities and Markets Authority) yetkilendirdiği bir kuruluşu millileştirerek zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını hesapladı. Daha önce yerli reyting şirketi konusu gündeme geldiğinde rapor hazırlanmıştı. Bir reyting şirketinin kuruluş süreci en az 4 yıl sürüyor. Uluslararası kuruluşlardan yetki alınması ve tanınması da dikkate alındığında bu süreç uzuyor. Şu anda yürütülen görüşmeler sonuçlanırsa, JCR'ın da bu yerli şirkette payı olmuş olacak.