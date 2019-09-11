Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek promosyon alabiliyor. Emekliler bu nedenle bankaların emekliler için sunduğu promosyon avantajlarını yakından takip ediyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere 900 liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ZAMMI NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.