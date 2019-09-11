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  • 11.09.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 21:41

Fırsatlar tek tek sunuluyor! ? zammı ne kadar?

Milyonlarca vatandaş ları hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 900 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu kapsamda son zamanlarda "?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, ne kadar oldu? İşte bankaların promosyonları...

Emekli promosyon zammı ne kadar oldu?

Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek promosyon alabiliyor. Emekliler bu nedenle bankaların emekliler için sunduğu promosyon avantajlarını yakından takip ediyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere 900 liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ZAMMI NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

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