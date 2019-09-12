Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin Ocak zammına ilişkin yeni ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.52'lik Ocak zammı gösteriyor. Peki bu oranlara göre en düşük SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
12.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 12.09.2019 07:54
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