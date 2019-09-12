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Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Ocak zammına ilişkin yeni ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.52'lik Ocak zammı gösteriyor. Peki bu oranlara göre en düşük SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

12.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 12.09.2019 07:54
Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammına ilişkin yeni ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi.

Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?

Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96'lık 2019 yılı enflasyon tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu.

Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?

Buna göre, emeklilerin Ocak zammında belirleyici olacak 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek.

Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek.

Emekliye Ocak zammı | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 817 liraya çıkacak.

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