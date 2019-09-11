3 emekli maaşı birden son dakika alınabilir! Çift emekli maaşı alma şartları neler? Kimler 3 emekli maaşı alabilir?
Milyonlarca emekli SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı sayesinde emekli olabiliyor. Bu bağlamda eşleri ve babaları vefat eden kişiler ölüm aylığı alabiliyor. Türkiye'de bir vatandaş maksimum 3 emekli maaşına kadar ödeme alabiliyor. Mevcut sistemde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden 12.5 milyon kişiye her ay emekli aylığı ödeniyor. Yeni yılla birlikte sayının 13 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca emeklilere her yıl Kurban ve Ramazan'da 1000 TL ek ödeme yapılıyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Peki, çift emekli maaşı alma şartları neler? Kimler 3 emekli maaşı alabilir? İşte çift emekli maaşı ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...
Türkiye'de her ay 12.5 milyon kişi emekli aylığı alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden emekli olan vatandaşlar belirlenen ücretleri alıyor. Emekliler, çalışma hayatlarında ödedikleri primler oranınca maaş alırken, çift maaş da alabiliyor. Bazı emekliler 3 maaşa kadar alma hakkına sahip. Peki, Çift emekli maaşıalma şartları neler? Kimler 3 emekli maaşı alabilir? İşte detaylar...
Emekli hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.
3 MAAŞ ALINABİLİR
Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
- Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.
- Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,
- Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
*Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.