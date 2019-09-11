3 emekli maaşı birden son dakika alınabilir! Çift emekli maaşı alma şartları neler? Kimler 3 emekli maaşı alabilir?

Milyonlarca emekli SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı sayesinde emekli olabiliyor. Bu bağlamda eşleri ve babaları vefat eden kişiler ölüm aylığı alabiliyor. Türkiye'de bir vatandaş maksimum 3 emekli maaşına kadar ödeme alabiliyor. Mevcut sistemde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden 12.5 milyon kişiye her ay emekli aylığı ödeniyor. Yeni yılla birlikte sayının 13 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca emeklilere her yıl Kurban ve Ramazan'da 1000 TL ek ödeme yapılıyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Peki, çift emekli maaşı alma şartları neler? Kimler 3 emekli maaşı alabilir? İşte çift emekli maaşı ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

11.09.2019 10:27 - Son Güncelleme: 11.09.2019 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





