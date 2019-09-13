Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların kredi faiz oranları merakla araştırılmaya başlandı. Bu anlamda bir banka daha kredi faiz oranlarını indirdi. Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum...