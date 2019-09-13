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  • 13.09.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 16:29

: Bir özel daha oranlarını indirdi!

Bir daha kredi oranlarını indirdi. adresinde detaylara ulaşabilirsiniz. nı indirmesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye İş Bankası 120 ay vadeye kadar konut kredilerinde faizi yüzde 1.17 olarak belirledi. Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye internet sitesinden ulaşılabiliyor. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Son dakika: Bir özel banka daha faiz oranlarını indirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların kredi faiz oranları merakla araştırılmaya başlandı. Bu anlamda bir banka daha kredi faiz oranlarını indirdi. Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum...

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