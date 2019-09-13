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  • 13.09.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 14:05

? nasıl yapılır?

Normal şartlarda ? Sorusu her çalışanın cevap aradığı bir soru. sisteminde bulunan ne zaman emekli olabilirim uygulaması sayesinde emeklilik hesaplama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim uygulaması hakkında detaylı bilgi haberimizde. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi görebilirsiniz.

Ne zaman emekli olabilirim? Erken emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren! Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

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