Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.09.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 15:07

faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözlerin döndüğü da () merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası gecelik borç verme oranının yüzde 0.25'te, politika faizini yüzde 0'da tutarken, mevduat faizini 10 baz puan indirdi. Banka parasal genişlemeye yeniden başlayacağını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 325 baz puanlık faiz indirim kararının ardından da () faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası gecelik borç verme oranının yüzde 0.25'te, politika faizini yüzde 0'da tutarken, mevduat faizini 10 baz puan indirdi ve yüzde -0,50'ye çekti.

1 KASIM'DA BAŞLIYOR
Banka parasal genişlemeye yeniden başlayacağını açıkladı. Banka gerektiği sürece tahvil alacağını duyurdu. Banka varlık alımlarına aralık ayında son vermişti.

DRAGHI'DEN SON HAMLE
Bu 31 Ekim'de görevden ayrılacak ECB Başkanı Mario Draghi'nin en önemli kararlarından birisi oldu. ECB'nin varlık alımları 1 Kasım'dan itibaren 20 milyar Euro'luk alımla başlayacak.

ECB 2008 krizi sonrası 2.6 trilyon Euro'luk varlık alımı gerçekleştirmişti. Analistler ECB'nin 600 milyar dolarlık yeni bir parasal genişleme dönemi başlatabileceğini öngörmüştü.

ECB Başkanı Mario Draghi, haziran ayında yaptığı açıklamada 19 üyeli Euro Bölgesi'nin düşük hızlı büyümesine işaret ederek yi canlandırmak için gerekli önlemleri alacaklarını açıklamıştı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidman yaptıkları açıklamalarla büyük ölçekte bir parasal genişlemenin taraftarı olmadıklarını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri