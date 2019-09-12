Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kredi faiz oranları on binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Taşıt ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Haberimizin içerisinde bankaların güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları...

12 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

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