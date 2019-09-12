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  • 12.09.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 15:41

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank ne kadar? Müjdeler peş peşe geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların merakla araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum...

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kredi faiz oranları on binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Taşıt ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Haberimizin içerisinde bankaların güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranları...

12 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

Diğer bankaların kredi faiz oranları için diğer sayfaya geçiniz...

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