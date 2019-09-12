Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.09.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 14:58

'nın rezerv rakamları belli oldu

'nın toplam rezerv rakamı açıklandı. Açıklanan rakamda geçtiğimiz haftaya göre 347 milyon lık artış dikkat çekerken, Merkez Bankası'nın toplam rezervi 101 milyar 852 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın rezerv rakamları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 347 milyon artarak 101 milyar 852 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 489 milyon dolar artışla 76 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 75 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 25 milyar 709 milyon dolardan 25 milyar 567 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 347 milyon dolar artarak 101 milyar 505 milyon dolardan 101 milyar 852 milyon dolar yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası'nın rezerv rakamları belli oldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri