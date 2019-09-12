Merkez Bankası temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, eylül ayında yaptığı PPK toplantısında da faiz indirimine gitti. Faiz oranı PPK toplantısının ardından yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler dolar, euro, altın ve borsadaki rakamlara döndü. Merkez Bankası'nın kararından hemen önce 5,74 TL seviyelerinde bulunan dolar sert bir düşüşle 5,70 TL'nin altına geriledi. Euro ise 6,32 TL'de 6,25 TL seviyelerine geriledi. Altının gramı da kararın ardından sert bir düşüşle uzun süre sonra ilk kez 275 TL'nin altını gördü.