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  • 12.09.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 14:32

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası , ve altında son durum ne?

Son dakika haberine göre Merkez Bankası piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada faizin yüzde 19,75'ten, yüzde 16,50'ye düşürüldüğü duyuruldu. Faiz kararının ardından gözler piyasalara döndü. , ve altında son durum ne? İşte gelişmeler...

Merkez Bankası temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, eylül ayında yaptığı PPK toplantısında da faiz indirimine gitti. Faiz oranı PPK toplantısının ardından yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler dolar, euro, altın ve borsadaki rakamlara döndü. Merkez Bankası'nın kararından hemen önce 5,74 TL seviyelerinde bulunan dolar sert bir düşüşle 5,70 TL'nin altına geriledi. Euro ise 6,32 TL'de 6,25 TL seviyelerine geriledi. Altının gramı da kararın ardından sert bir düşüşle uzun süre sonra ilk kez 275 TL'nin altını gördü.

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