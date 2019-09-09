Af, Nafaka, EYT, Taşeron 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 1 Ekim TBMM takvimi kapsamında bu başlıkların teker teker gündeme gelmesi bekleniyor. Meclisin tatile girmesi yüzünden yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Paketin detaylarını aktaran Feyzioğlu, "Bu çerçevede, soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir. Çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri artık doluluk haddini fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma evresinde azami süreler kısalarak geliyor." dedi. Peki Af, Nafaka, EYT, Taşeron 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıkacak mı? İşte en son gelişme
Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıkacak mı, en son gelişme (1 Ekim TBMM takvimi)
Milyonlar af, nafaka, EYT taşeron ve 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Kadro alamayan taşeron ve maaş zammı alamayan 4/D'li işçiler: Kadro alamayan taşeron işçilerin 2019 yılında kadroya alınacağı açıklanmıştı. İşte 1 Ekim TBMM takvimi Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve 3600 ek gösterge kıdem tazminatı çıkacak mı, en son durum nedir tüm gelişmeler haberimizde
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