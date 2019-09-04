EYT, 3600 ek gösterge, hal yasası ve nafaka yasasındaki son durum yüz binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Meclis açıldığında bu konuların gündeme gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Milyonların gözü kulağı Meclis açıldığında gelecek haberlerde. Peki, EYT, 3600 ek gösterge, hal yasası ve nafaka yasasında son durum nedir? Meclis açıldığında gündeme gelecek mi? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek göstergenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.