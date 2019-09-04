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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 16:48

, , ve nda son durum ne? Meclis açıldığında gündeme gelecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi () 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. 1 Ekim'den sonra Meclis'in çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yoğun bir gündemle karşılaşacak olan Meclis'in değerlendirmesi gereken pek çok yasa bulunuyor. Vatandaşlar bu nedenle büyük bir merakla Meclis açıldığında gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, , , ve nda son durum nedir? EYT, 3600 ek gösterge, yasası Meclis açıldığında gündeme gelecek mi? İşte yasalarda son durum ve son gelişmeler...

EYT ve 3600 ek göstergede son durum nedir?

EYT, 3600 ek gösterge, hal yasası ve nafaka yasasındaki son durum yüz binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Meclis açıldığında bu konuların gündeme gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Milyonların gözü kulağı Meclis açıldığında gelecek haberlerde. Peki, EYT, 3600 ek gösterge, hal yasası ve nafaka yasasında son durum nedir? Meclis açıldığında gündeme gelecek mi? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek göstergenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.

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