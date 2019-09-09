Emeklilik için gün sayan milyonların gündeminde EYT yasası yer alıyor. Bu nedenle erken emeklilik yasası hakkındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip ediliyor. Gözler erken emeklilik yasası hakkında resmi makamlardan gelecek açıklamada. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik yasası 1 Ekim'de Meclis'e gelecek mi? İşte en son EYT gelişmeleri... 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.
10 Eylül EYT yasası son dakika çıktı mı? Erken emeklilik yasası kimleri kapsıyor? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler
Milyonlar EYT yasası ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda EYT ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. EYT'nin gündeme gelip gelmeyeceği ise oldukça merak ediliyor. EYT yasasının tatilden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir. Peki, 10 Eylül EYT yasası son dakika çıktı mı? Erken emeklilik yasası kimleri kapsıyor? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler
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