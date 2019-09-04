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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 17:38

Meclis'e gelecek mi? yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler

Emeklilik için gün sayan yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren na ilişkin son durum merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis açıldığında 'nin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? ? İşte erken emeklilik yasası hakkında son gelişmeler...

Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi?

Erken emeklilik yasası hakkında son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Konu hakkında resmi makamlardan gelecek açıklama büyük bir merakla bekleniyor. Uzun süredir gündemde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuyla ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki, Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte EYT hakkında merak edilenler...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok."

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