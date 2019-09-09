Milyonlar af, nafaka, EYT taşeron ve 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Kadro alamayan taşeron ve maaş zammı alamayan 4/D'li işçiler: Kadro alamayan taşeron işçilerin 2019 yılında kadroya alınacağı açıklanmıştı. İşte 1 Ekim TBMM takvimi Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve 3600 ek gösterge kıdem tazminatı çıkacak mı, en son durum nedir tüm gelişmeler haberimizde