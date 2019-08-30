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  • 30.08.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 11:03

sinin hesabı: İşte 2020 maaşları

Hükümet ve memur sendikaları anlaşamadı 2020-2021 yılı için toplu sözleşmeden sonuç çıkmadı. geçtiğimiz günlerde bir karar vermişti. Bu doğrultuda Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde un yüzde 5'i aşması halinde da verilecek. Yani Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 yapılmasına karar vermişti. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda en düşük maaş memurlarda 4 bin, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya çıkacak. İşte zam hesabı ve

Memur ve memur emeklisinin zam hesabı: İşte 2020 maaşları

Memur ve SGK SSK Bağkur emeklisi 2020 Ocak ayı zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte zam hesabı ve yeni taban maaşlar... Memur zammının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Memur ve emeklisi ocakta yüzde 4 zam alacak. Peki bu vatandaşların Ocak 2020 maaşı ne olacak? Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu'nun karara bağladığı zamla ilgili şunları söyledi: "Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14'lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14'lük zam Memur-Sen'in kabul edebileceği bir zam değildir."

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