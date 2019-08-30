Memur ve SGK SSK Bağkur emeklisi 2020 Ocak ayı zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte zam hesabı ve yeni taban maaşlar... Memur zammının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Memur ve emeklisi ocakta yüzde 4 zam alacak. Peki bu vatandaşların Ocak 2020 maaşı ne olacak? Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu'nun karara bağladığı zamla ilgili şunları söyledi: "Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14'lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14'lük zam Memur-Sen'in kabul edebileceği bir zam değildir."