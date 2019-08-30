SGK SSK ve Bağkur emeklisinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bu bağlamda intibak yasasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı intibak zammına çevrilmiş durumda. Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Peki İntibak zammı nedir, kaç para olacak? İşte tüm detaylar