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Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca yüzde 3.46 enflasyon farkı da söz konusu olabilecek. Bu durumda en düşük maaş memurlarda 4 bin, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya çıkacak. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların maaşlarına yapılacak Ocak zammı ile güncel maaşlar ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

30.08.2019 07:51 - Son Güncelleme: 30.08.2019 07:51
Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu.

Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Hakem kurulunun kararına göre; maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Bu doğrultuda Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak.

Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek.

Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yükselecek.

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