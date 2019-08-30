Emekliye en az 2.711 TL! 2020 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca yüzde 3.46 enflasyon farkı da söz konusu olabilecek. Bu durumda en düşük maaş memurlarda 4 bin, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya çıkacak. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların maaşlarına yapılacak Ocak zammı ile güncel maaşlar ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
30.08.2019 07:51
- Son Güncelleme: 30.08.2019 07:51
DİĞER GALERİLER