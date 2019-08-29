Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Tüm emeklilere maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 56 ile 226 lira arasında değişiyor. Peki oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile ek ödemeler ne kadar olacak? Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında oluyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısı için bu sınır bin 298 lira 54 kuruş. Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Emekliye ek ödeme son dakika SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme ücreti kaç para olacak?