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  • 29.08.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 09:43

Ocak ayında emekli aylıkları ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Emekliye Ocak ayında hem maaş mı bununla beraber ek ödeme müjdesi geldi. Net maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira içinde artış olacak. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına nazaran her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak meydana getirilen ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Peki parası var mı? İşte SSK, ve Bağ-Kur emeklisinin ek ödeme ücreti...

Ocak ayında emekli aylıkları ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Tüm emeklilere maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 56 ile 226 lira arasında değişiyor. Peki oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile ek ödemeler ne kadar olacak? Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında oluyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısı için bu sınır bin 298 lira 54 kuruş. Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Emekliye ek ödeme son dakika SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme ücreti kaç para olacak?

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