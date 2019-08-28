Türkiye'de 5 milyonu aşkın memur ve emeklisi bulunuyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 5. Dönem Toplu sözleşmesi ile ilgili toplantılar sonuçlandı.
Türkiye'de 5 milyonu aşkın memur ve emeklisi bulunuyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 5. Dönem Toplu sözleşmesi ile ilgili toplantılar sonuçlandı.
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