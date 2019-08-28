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  • 28.08.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 19:01

Son dakika: Memur ve memur oranları açıklandı... 2020-2021 Memur maaş mı ne kadar olacak? İşte emekliye zam oranı

Memur ve memur oranlarına ilişkin son dakika gelişmesi... Yaklaşık 5 milyonun üzerinde memur ve emeklisinin beklediği için büyük gün geldi. 5. Dönem ni sonuçlandırmak için uzun bir süredir toplantılar yapılan memur zamları arama motoru üzerinden de en çok araştırılan son dakika konuları arasında yer alıyordu. Peki, memur maaş zammı ne kadar oldu?Hakem heyeti kararını verdi. İşte Memur ve memur emekli zam oranı...

Türkiye'de 5 milyonu aşkın memur ve emeklisi bulunuyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 5. Dönem Toplu sözleşmesi ile ilgili toplantılar sonuçlandı.

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