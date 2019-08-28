Dolar/TL, Londra piyasasının açılması ile birlikte 5.85'i test etse de burada fazla kalıcı olmayarak 28 Ağustos'a 5.83 bandında başladı. Dolar, ABD-Çin ticaret savaşının devam edeceği ve ekonomi büyümeye ciddi ölçüde zarar vereceğine dair endişelerin ABD tahvil getirilerinde yeni bir düşüşe yol açmasıyla yeniden baskı altında kaldı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 28 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,8334

Satış: 5,8371

EURO

Alış: 6,4839

Satış: 6,4909

Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

Hafta başından bu yana ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik taraflardan gelen tutarsız davranışlar, Brexit belirsizliğinin sürmesi, İtalya'da hükümet krizi, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler piyasalarda oynaklığın artmasına yol açtı.