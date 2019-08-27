TOKİ'den yeni konut seferberliği! TOKİ'den dar gelirlilere asgari ücretle çalışanlara emeklilere, dar gelirlilere büyük müjde geldi. Özellikle de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların desteklenmesini isteyen Başkan Erdoğan 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını verdi. Bankalardan çeşitli sebeplerle konut kredisi çekmek ve onay almakta zorlanan ya da peşinat tutarı için sıkıntı yaşayan kişilere TOKİ düşük peşinatlı konut satışı yapıyor. TOKİ alt gelir grubu konut projelerinde sadece 13 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Peki TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?