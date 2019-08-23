TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya sürekli olarak devam ediyor ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu defa ise asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak. TOKİ, sadece 12 bin TL peşinat ve aylık 401 TL taksitle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Bu yüzden TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanan ilanları takip etmeleri gerekmektedir. TOKİ satışları, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşmektedir. Son meydana getirilen haberlere bakılırsa TOKİ, asgari ücret kazanan kişilere ev verecek. Peki TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? İşte 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası