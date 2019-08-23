TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya sürekli olarak devam ediyor ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu defa ise asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak. TOKİ, sadece 12 bin TL peşinat ve aylık 401 TL taksitle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Bu yüzden TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanan ilanları takip etmeleri gerekmektedir. TOKİ satışları, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşmektedir. Son meydana getirilen haberlere bakılırsa TOKİ, asgari ücret kazanan kişilere ev verecek. Peki TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? İşte 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası
TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? TOKİ 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası!
TOKİ vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda asgari ücretli çalışanlarda unutulmadı. TOKİ, asgari ücretliye de ev verecek. Dar gelirliyi her zaman düşünen TOKİ yine önemli adımlar atmaya devam ediyor. TOKİ, 12 bin TL peşinat ve aylık 401 lira taksitle asgari ücretle çalışan kişilere ev satışı gerçekleştirecek. Örnek vermek gerekirse; TOKİ Balıkesir İvrindi Kurtuluş Mahallesi bu projede 1 adet konut, ön şartsız ve kurasız başvuru önceliğine göre satılacak. Bu konut 5 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arasında Ziraat Bankası İvrindi şubesinden satışa çıkarılacak. TOKİ'den ev almak için bazı şartlar vardır o şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda haberimizde bu şartlara değindik.
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