Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev alma hayali kuran vatandaşlarımız için cazip konutlar üretmeye devam ediyor. Yeni projeler kapsamında dar gelirliler için 388 ve 350 lira taksitle ev alma imkanı doğdu. Bu bağlamda vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Bu anlamda dar gelirli yurttaşların ev sahibi yapılmaları için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. TOKİ tarafınca uygulamaya geçirilecek olan proje için başvurular başlarken satış listesinde de güncellemeler yapıldı. TOKİ tarafınca başlatılan bu projeler kampanyalara dair detaylar, hangi illerde uygulanacak, projeler ve detayları sizlerle. Peki TOKİ aylık 388 TL ve 350 TL taksitle ev satışı başvuru şartları nedir? İşte TOKİ dar gelirli ucuz konut satış tarihi!