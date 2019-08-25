Emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para? Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarını aldı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Bu oranlarla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Memur Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı talep etmişti.