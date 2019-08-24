GaleriEkonomi

SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarını aldı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Bu oranlarla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

24.08.2019 07:55 - Son Güncelleme: 24.08.2019 07:55
SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı.

SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı.

SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gözler Ocak zammına çevrildi.

SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri Ocak zammının oranı için hakem kurulundan çıkacak kararı beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye Ocak zammı! | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye Ocak zammı! | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak?