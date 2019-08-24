SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarını aldı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Bu oranlarla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
24.08.2019 07:55
- Son Güncelleme: 24.08.2019 07:55
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