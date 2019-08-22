Emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8! SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Yeni emekli olanların en çok merak ettiği konu maaşın hangi gün hesaba yatacağıdır. Çünkü herkesin maaşı aynı günde yatmaz. SSK'lı emekliler maaşlarını hangi tarihler arasında alıyor? Emekli Sandığı maaş ödeme günleri? Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte size tüm detaylar... Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.