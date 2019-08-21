Hem erken emekli olun hem de yüksek emekli maaşı alın!

Erken emekli olmak ve emekli olduktan sonra eemkli maaşını arttırmak milyonların gündemine girdi. Bayahı seneler çalıştıktan sonra prim ve yaş şartlarını tamamlayan vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olabiliyor. SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olacak olan yurttaşlar maaşlarını artırmanın yolunu ararken, prim eksiği olan vatandaşlar da borçlanmalar ile bir an önce emekli olmanın yolunu araştırıyor. Erken emeklilik için de , emekli maaşının yükselmesi için de yol askerlik ve doğum borçlanmasından geçiyor. Biroldukça vatandaş bu hakkın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bilmiyor. Doğum ve askerlik borçlanması benzer biçimde borçlanma şekilleri ile erken emekli olunurken, ödenmeyen prim günleri de yüksek ödenebiliyor. Sizler için erken emekliliğe giden kısa yolları hazırladık. Ayrıca yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler de haberimizde... İşte milyonları ilgilendiren o detaylar...

21.08.2019 16:04 - Son Güncelleme: 21.08.2019 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





