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  • 22.08.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 09:42

Bakanlık harekete geçti! 'da 3 bin 200 kaçak yapı yıkılacak

Çevre ve ’nın başlattığı la mücadelede yeni aşamaya geçildi. koylarında 1611 konut ve 4 otelden oluşan 8 inşaat projesi önceki gün mühürlenirken, sahada çalışmalar arttırıldı. 100 kişilik ekibinin yaptığı taramalar sonucunda belirlenen 3 bin 200 kaçak yapının yıkılması için belediyelere uyarı gönderildi...

Bakanlık harekete geçti! 3 bin 200 kaçak yapı yıkılacak

Hürriyet'in haberine göre Çevre ve 'nın ın tespiti için kurduğu 100 kişilik ekip 'nın her bölgesine yayıldı.

Lüks villa ve otel projelerinin yanı sıra şehrin farklı bölgelerinde yapılan 3 bin 200 kaçak yapı tespit edildi. Bakanlık belediyelere 'yıkın yoksa biz yıkarız' uyarısı yaptı.

1 AY İÇİNDE BU SÜREÇ TAMAMLANACAK
Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 1 yılda tespiti yapılan bu yapılar için belediyelere birkaç kez ikaz yazısı gitti.

Verilen sürelere rağmen 3 bin 200 kaçak yapıdan az bir kısmının yıkıldığını belirten yetkili, "Dönem dönem bu kaçak yapılar için tebligatlar belediyelere iletilmiş ve yıkımı istenmişti. Ancak istenen sonuç alınmadığını görüyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız hepsini tespit etti. Belediyelere son bir kez daha uyarıda bulunduk ve 'bunları yıkın' dedik. Yıkım olmazsa biz yıkacağız. İmar barışını fırsat bilerek yapılan bu kaçak inşaatların hiçbirine izin verilmeyecek. 1 ay içinde bu süreç tamamlanacak" dedi.

AF SÖZ KONUSU OLAMAZ
'un yanı sıra il genelinde teftişlerin sürdüğünü belirten yetkili ve Fethiye'nin de mercek altına alındığını ifade etti. Hem büyük gayrimenkul firmaları tarafından geliştirilen projelerde hem de küçük çaplı inşaatlarda denetimlerin arttığını belirten yetkili, "Projenin belli yerinde imara aykırılık varsa firma gerekli yıkım ya da düzenlemeyi yapıp yoluna devam edebilir. Ancak imar barışı düzenlemesi sonrasında yapılan inşaatlarda af söz konusu olamaz" dedi. Yetkili, projeyi yapanlar ile birlikte gerekli izinleri verenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacağını sözlerine ekledi.

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