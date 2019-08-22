Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ne zaman yatacağı oldukça merak edilir. Birçok emekli maaşını hangi tarihlerde aldığını bilmesine rağmen yine de tarih konusunda tereddütü olan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını sizler için derledik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Peki emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ve emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?