Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ne zaman yatacağı oldukça merak edilir. Birçok emekli maaşını hangi tarihlerde aldığını bilmesine rağmen yine de tarih konusunda tereddütü olan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını sizler için derledik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Peki emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ve emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?
SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8!
Emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8! SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Yeni emekli olanların en çok merak ettiği konu maaşın hangi gün hesaba yatacağıdır. Çünkü herkesin maaşı aynı günde yatmaz. SSK'lı emekliler maaşlarını hangi tarihler arasında alıyor? Emekli Sandığı maaş ödeme günleri? Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte size tüm detaylar... Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
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