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  • 22.08.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 09:53

da hareketlilik sürüyor! 22 Ağustos ve ne kadar oldu?

son dakika... Dolarda yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dolar Fed'in son toplantı tutanaklarının daha büyük çaplı faiz indirimine gidileceğine dair beklentileri azaltmasının ardından kazanımlarını korudu. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 22 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika... Fed'in son toplantı tutanakları para politikasının gevşetilmesine dair bazı beklentileri azaltırken, büyümenin yavaşlamasıyla piyasalar hala daha fazla faiz indirimi bekliyorlar. Dolar yen karşısında dün yüzde 0.36 artışla 13 Ağustos'tan bu yana en büyük kazanımını kaydetmesinin ardından bugün 106.50 ile yatay seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7441
Satış: 5,7486

EURO
Alış: 6,3724
Satış: 6,3773

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.

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