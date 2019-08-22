Dolarda son dakika... Fed'in son toplantı tutanakları para politikasının gevşetilmesine dair bazı beklentileri azaltırken, büyümenin yavaşlamasıyla piyasalar hala daha fazla faiz indirimi bekliyorlar. Dolar yen karşısında dün yüzde 0.36 artışla 13 Ağustos'tan bu yana en büyük kazanımını kaydetmesinin ardından bugün 106.50 ile yatay seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7441
Satış: 5,7486
EURO
Alış: 6,3724
Satış: 6,3773
Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarından gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamamasının ardından, bugün yatırımcı kararlarının ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündemiyle şekilleneceği belirtiliyor.
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