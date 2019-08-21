Tatil cenneti Bodrum, yıllarca yağmalandı. CHP'li belediyeler, acımasızca inşaat ruhsatı dağıttı. Kıyıda nefes alacak yer dahi kalmadı.
Devlet sonunda talana el attı. Yarımadayı denizden gezen Bakan Kurum, açıkladı: Bin 611 konut ve 4 otel inşaatı durduruldu...
KAÇAĞA GEÇİT YOK
Başkan Tayyip Erdoğan, tatil için Marmaris'e giderken havadan Bodrum'u denetledi. Bölgeyi beton yığınına çeviren yapılara karşı harekete geçti. Onlardan biri de otel projesiydi. Erdoğan'ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'a gitti. Bakan Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi. Kurum, yapılan denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezdi. Bakan Kurum, "Bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Yalıkavak'ta 75 yapı mühürlendi. Gölköy'de 116 yapı durduruldu. Bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. İmara aykırı yapılan yapıların yıkılması gerekiyor. Bir ay süre veriyoruz" dedi.
Bu yeşil alanın yerinde şimdi bir otel inşaatı var. CHP'li belediyeler, çirkin yapılara ruhsat verdi. Deniz kıyısında nefes alacak yer kalmadı.
Bakan Kurum, Sahil Güvelik botuyla birlikte söz konusu otel ve çevresinde inceleme yaptı.
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