Özel bankaların konut kredisi faiz oranları için indirim yarışı başladı. Sabah Kuveyt Türk katılım bankası tarafından yapılan finansman oranı indirimi sonrası şimdi de 4 özel banka konut kredisi faiz indirimi yaptığını duyurdu. ING Bank yüzde 1,39 olarak revize etmiş olduğu konut kredisi faiz oranını diğer bankalardan gelen indirim haberleri sonrası bir kere daha revize etti ve liderlik koltuğunu bırakmamaya kararlı olduğunu gözler önüne serdi. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir.