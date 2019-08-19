Ağustos ayının ortalarında olduğumuz günlerde kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Peki, güncel kredi faiz oranlarındaki son durum nedir? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranlarında son durum...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.43
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