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  • 19.08.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 20:53

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ne kadar? İşte ...

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ne kadar oldu? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın nda indirime gitmesinin ardından kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların birçoğu merakla bu soruya yanıt arıyor. Yaz aylarının sonuna yaklaştığımız şu günlerde en düşük kredi faizleri de merak konusu oldu. İşte güncel kredi faiz oranları...

En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?

Ağustos ayının ortalarında olduğumuz günlerde kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Peki, güncel kredi faiz oranlarındaki son durum nedir? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

Vakıfbank kredi faiz oranları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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