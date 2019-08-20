ING Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Burgan Bank! Konut kredisi faiz oranı! Konut kredisi faiz oranları düştü. 20 Ağustos 2019 gününe özel bankalar peş peşe indirimler yaparak başladı. Özel bankalarda en uygun konut kredisi veren banka unvanı bir kere daha el değiştirdi. İşte konut kredisi faiz indirimi son dakika haberleri! Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. NG Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39 seviyesinden yüzde 1.34 seviyesine çekti. Böylelikle özel bankalarda en ucuz konut kredisi faiz oranı yüzde 1,34 olarak revize edilmiş oldu.
ING Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Burgan Bank! Konut kredisi faiz oranı! Kredi indirim akımı başladı
Özel bankaların konut kredisi faiz oranları için indirim yarışı başladı. Sabah Kuveyt Türk katılım bankası tarafından yapılan finansman oranı indirimi sonrası şimdi de 4 özel banka konut kredisi faiz indirimi yaptığını duyurdu. ING Bank yüzde 1,39 olarak revize etmiş olduğu konut kredisi faiz oranını diğer bankalardan gelen indirim haberleri sonrası bir kere daha revize etti ve liderlik koltuğunu bırakmamaya kararlı olduğunu gözler önüne serdi. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir.
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