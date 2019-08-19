2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hayata geçirecek olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. İşte 19 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!