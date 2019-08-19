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  • 20.08.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 08:49

dar gelirli için 5 bin lira peşinatla ev başvuru şartları nedir? İşte 20 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!

Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. 'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.

TOKİ'den 6 yeni kampanya 5 bin lira peşinatla ev

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hayata geçirecek olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. İşte 19 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!

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