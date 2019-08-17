Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki yıllarda devam edecek. Son olarak TOKİ tarafından 50 bin konut projesi yapılmıştı. İl il kuralar çekilmiş ve talihli vatandaşlar belirlenmişti. 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Konutların yeri ve fiyatı her sene açıklanacak. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları ve gerekli belgeler nelerdir? İşte o şartlar...

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İdare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2+1 konutlar inşa ediyor. Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 388 TL taksit ödeniyor. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor. 170 bin 720 TL olan konutlar, yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ve aylık 759 TL'den satın alınabiliyor. Konutlar en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

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