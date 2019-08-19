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  • 20.08.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 08:45

20 Ağustos güncel , ve oranı ve ne kadar? En uygun krediyi hangi veriyor?

En uygun krediyi hangi veriyor? Bu soru bu dönemde internette en çok araştırılanlar arasına girmeyi başardı. Çünkü üç kamu bankası ve bir katılım bankası leri aşağıya indirdi. Bu bankalara özel bankaların bazıları da katıldı. Buna göre kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. , Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren bankalar tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Bu arada kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 60 -120 ay taksitli kredi faiz oranları kaç para? 20 Ağustos güncel konut, ve faiz oranı!

En uygun krediyi hangi banka veriyor? Güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi...

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar internette sorgulamaya başladılar. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Bu arada daha önce kredi çeken vatandaşlar yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz.

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