Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar internette sorgulamaya başladılar. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Bu arada daha önce kredi çeken vatandaşlar yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz.