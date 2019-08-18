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  • 19.08.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 06:52

En ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren lar hangileri? 11 banka ve kredi faiz oranları listesi!

lar konut ve taşıt kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kamu bankalarından sonra özel bankalarda indirime gidiyor. 0.99 konut kredisi kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte kredi faiz indirimi sonrası bankaların güncel kredi faiz oranları ile en uygun kredi veren ilk 11 banka listesi!

En ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte binlerce vatandaş adeta bankalara akın etti. Kredi faiz oranı en düşük 11 bankayı haberimizde sizler için derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır. İşte en ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren 11 banka ve kredi faiz oranları listesi!

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