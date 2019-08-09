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  • 09.08.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 15:27

Son dakika: sine talep patlaması

Son dakika haberi... Faiz indirimi sonrasında 3 kamu bankasına başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5.9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.

Konut kredisine talep patlaması

Faiz indirimi sonrasında 3 kamu bankasına başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5.9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 1 Ağustos'ta kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0.99'dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.

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