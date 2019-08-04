Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası konut kredilerinde yapılandırma olacak mı, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması yapacak mı sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte TCMB faiz indirimi sonrası merak edilen ayrıntılar. Kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var.