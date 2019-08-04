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  • 05.08.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 12:12

Eski kredi ları kapatılacak mı? Bankalardan açıklama yok!

180 ay vade için uygulanacak bu oran örneğin 500 bin liralık bir kredi kullanan vatandaşın sadece den cebinde 425 bin lira kalmasını sağlayacak. Daha önce yüksek oranlı faizden kredi kullanan vatandaşlar için henüz net bir açıklama yok.

Eski kredi borçları nasıl kapatılır?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası konut kredilerinde yapılandırma olacak mı, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi yapılandırması yapacak mı sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte TCMB faiz indirimi sonrası merak edilen ayrıntılar. Kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var.

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