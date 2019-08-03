Faizler düştü telefonlar susmadı! Vatandaş eve hücum etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 425 baz puanlık rekor faiz indiriminin ardından kamu bankalarının konut kredisinin aylık faizini 0.99'a düşürmesi, beklemeye geçen ev alıcısını harekete geçirdi. Vatandaş faiz indirimi haberini alır almaz soluğu satış ofisinde aldı.



TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Sektör temsilcileri faizlerin 0.99'a çekilmesinin daha ilk günden sektöre can suyu getirdiğini belirterek, "Özel bankaların da bu harekete katılmasıyla konut tekrar en kazançlı yatırım aracına dönecek. Daha ilk günden telefonlarımız kilitlendi. Satış ofislerimize müşteri yağıyor. Beklemeye geçen alıcı harekete geçti" diye konuştu. Kamu bankalarının öncülük ettiği faiz indiriminin inşaat sektörüne nefes aldıracağını ve darboğazın açılmasına imkân sağlayacağını belirten sektör temsilcileri, vatandaşın özellikle vadenin 180 aya çıkarılmasından duyduğu memnuniyetin altını çizidi.

ELEMAN SAYISINI ARTIRDIK

Konut kredi faizlerindeki büyük indirimin gayrimenkul sektörüne canlılık getireceğini söyleyen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "İlk günden talepler gelmeye başladı. Telefonlarımız susmuyor. Vatandaş faiz oranlarını ve fiyatları soruyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi olacağı kesin. Çünkü ciddi randevu aldık. Bu sebeple de satış elemanlarımızın sayısını arttırdık" diye konuştu.



YENİ KAMPANYA HAZIRLIĞI

Kamu bankalarından gelen faiz indirim hareketine özel sektör olarak destek vereceklerini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, faizleri 0.80'e çekmenin mümkün olduğunu söyledi. Kurban Bayramı sonrasında özel sektörün de ek fırsatlar sunacağını ifade eden Elmas, düşük faiz fırsatı yanında 180 ay vadenin de vatandaşa büyük fırsat sunduğunu belirtti. Elmas, "Bu adımla aylık 3-5 bin taksit ödeyecek ihtiyaç sahipleri ev sahibi olacak. Yılın ikinci yarısı daha hareketli geçecek ve ilk yarıdaki düşüşler telafi edilecek" dedi.



HALKBANK DA KATILDI

Önceki gün Ziraat ve Vakıfbank'ın başlattığı faiz indirimi hareketine dün Halkbank da katıldı. Banka konut kredi faiz oranını azami 180 ay vade için yüzde 0.99'a indirdi. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, faiz indirimini müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Kredi faizlerinde gerçekleştirdikleri indirimin, başta konut sektörü olmak üzere, ekonomik büyüme açısından önem taşıyan tüm faaliyet alanlarına olumlu yansıyacağını aktaran Arslan, "Her zaman olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZİRAAT KATILIM DESTEKLEDİ

Kamu bankalarının başlattığı indirim harekâtına bir destek de Ziraat Katılım'dan geldi. Banka, finansman oranlarını 250 bin liraya kadar 180 ayda aylık yüzde 0.99 olarak güncelledi. Kamu bankalarının bu hareketiyle tüketiciye kira öder gibi ev sahibi olmanın yolu açıldı. Kredi ödemelerinin uzun vadeli ve taksit miktarlarının kira tutarlarına yakın hatta bazı vadelerde bire bir olması, reel gelirin orta ve uzun vadede artacak olması göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kredinin ödemeleri orta ve uzun vadede hane halkının geliri içerisinde düşük bir paya sahip olacak. Kredinin uzun vadeli finansman sağlaması peşinat sıkıntısı çeken tüketicileri için de avantaj sağlayacak.



TRAFİK YÜZDE 40 ARTTI

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, çağrı merkezlerine gelen telefon trafiğinin yüzde 40 arttığını söyledi. Timur, "Haftasonu talebi daha iyi hissetmeye başlayacağız. Şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var. Kampanya genişlerse bekleyen talep canlanacak" dedi.